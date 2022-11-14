Детки в освобожденном Херсоне поют "Ой у лузі червона калина": трогательное видео

В понедельник, 14 ноября, в Херсоне Вооруженные Силы Украины вместе с президентом Владимиром Зеленским подняли флаг Украины. Теперь город официально освобожден от российских оккупантов.

Во время торжеств в центре Херсона звучал гимн Украины. Все жители радовались освобождению города из-под русской оккупации.

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Больше всего радуются детишки

В сети опубликовали трогательное видео, где маленькие херсонцы поют песню "Ой у лузі червона калина". Юные патриоты исполняют культовую песню на фоне торжеств по случаю официального поднятия флага Украины в Херсоне.

На видео видно, что на центральной площади города собралось немало людей, ставших свидетелями этого исторического события.

Дети исполняют патриотическую песню в центре Херсона: смотрите видео

В конце видео счастливые жители города скандируют "ВСУ!".

Новости Херсона: самое важное

9 ноября появилось сообщение, что украинские бойцы активно продвигаются на Юге, освобождая населенные пункты в Херсонской и Николаевской областях. Уже 11 ноября украинских военных заметили в окрестностях самого Херсона.

12 ноября аналитики ISW заявили, что на правом берегу Днепра по-прежнему остаются российские военные. Они переоделись в гражданское и прячутся от ВСУ. Таким образом, оккупанты пытаются убежать.

Президент Владимир Зеленский 14 ноября приехал в освобожденный Херсон. Лишь 11 ноября в город вошли украинские военные.

В этот же день Вооруженные Силы Украины вместе с президентом Владимиром Зеленским подняли флаг Украины. Теперь город официально освобожден от российских оккупантов.

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