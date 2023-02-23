В Херсоне произошел прорыв на ТЭЦ: жители могут остаться без отопления

В Херсоне вечером 23 февраля произошел прорыв на теплоэлектростанции. Опасность в том, что жители могут остаться без тепла.

Об этом сообщил местный журналист Константин Рыженко, а затем подтвердили в областной военной администрации. 24 Канал собрал все, что известно о прорыве на ТЭС.

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В Херсоне прорыв на ТЭЦ – жители города могут остаться без отопления,

– написал журналист и прикрепил видео с места событий.

Журналист также предостерег, что в режиме светомаскировки опасно ставить палатки для обогрева населения, поскольку оккупанты могут воспринять суету как подготовку для контрнаступления сил обороны и открыть огонь по спасателям. Итак, тот призвал ОВА не начинать обустраивать пункты обогрева ночью.

Что говорят в ОВА

Руководитель ОВА Александр Прокудин в телеграм тоже написал о факте прорыва на ТЭЦ, не уточнив других деталей.

Реакция Зеленского

В ходе вечернего обращения Владимир Зеленский подчеркнул, что враг повредил магистральный трубопровод. По словам главы государства, он обеспечивал теплом около 600 домов или более 40 тысяч жителей.

Ремонтные работы будут продолжаться без перерыва, пока не будут возобновлены поставки тепла. И мы восстановим! Что бы эти русские террористы и ублюдки ни делали, мы все восстановим,

– заметил он.

Какая ситуация в Херсонской области