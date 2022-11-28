Возвращаться в Херсон до сих пор небезопасно: военные наглядно показали, почему
Из-за успешного контрнаступления военных Украины единственный шанс россиян выжить – убегать с ранее оккупированных территорий. Однако при этом они оставляют множество "подарков".
Конечно, жителям южного освобожденного города хочется поскорее вернуться домой. Однако военные предостерегают, что это может быть опасно, сообщает 24 канал.
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Растяжки в домах
Опасность именно в том, что российские оккупанты оставили взрывные устройства и растяжки всюду, где могли, чтобы даже после освобождения Херсона унести как можно больше жизней мирных украинцев.
Более того, в сети не раз появлялись сообщения, а также фото и видео таких "гостинцев" от граждан страны-террористки. Поэтому сначала на освобожденных территориях должны пройти стабилизационные мероприятия и разминирование.
Возвращаться сейчас еще рано. Еще очень много работы,
– отметил защитник Украины на видео.
Оккупанты оставили растяжки в доме: видео
Находят не только растяжки
На деоккупированной Херсонской области работают и криминалисты Киевской области. Они осматривают штабы оккупантов и помогают документировать военные преступления захватчиков. В частности, они обнаруживают и документируют:
- растяжки,
- минные ловушки,
- тела убитых и замученных граждан,
- повреждение домов,
- исследуют места обстрелов.
Откровенно поражает беспредел устроенный захватчиками в учебных заведениях. В настоящее время взрывотехники обезвреживают оставленные оккупантами опасные боеприпасы,
– написал начальник Нацполиции Киевщины Андрей Небитов.
Преступления россиян в Херсонской области
- На оккупированных территориях россияне совершали много зверств. Более того, они сотнями похищали детей якобы "на оздоровление".
- Там же, где пока есть оккупационные войска, россияне создают застенки, где удерживают украинцев. В частности, они обустроили такую застенку на базе отдыха на оккупированной территории Херсонщины. Нашли такие и в самом Херсоне.
- Интересно, что нечеловечески россияне обращались не только с украинцами. Так, журналисты The Guardian сообщили, что враг мог сжигать своих же солдат на свалке. Как рассказал один из местных жителей, на свалку оккупанты пригнали "КамАЗ", наполненный мусором и трупами, и просто разгрузили его. О погребении и речи не было.
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