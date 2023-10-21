Ночью в Херсоне снаряд попал в многоквартирный дом: загорелся пожар
Источник:Силы обороны Юга
Российские оккупационные войска обстреляли ночью жилые кварталы Херсона. Один из снарядов попал в многоквартирный дом, в результате чего возник пожар.
Об этом сообщило командование Сил обороны Юга. Отмечают, что взрывы в Херсоне прогремели ночью 21 октября.
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Армия России продолжает террор мирного населения, обстреливая жилые кварталы Херсона. Ночью херсонцы проснулись от мощных взрывов,
– говорится в сообщении.
Один из вражеских снарядов попал в многоквартирный жилой дом, в двух квартирах на втором этаже начался пожар.
Отмечают, что прибывшие на место происшествия огнеборцы смогли быстро потушить пламя, не допустив перекидывания огня на другие квартиры.
Вражеский снаряд попал в дом в Херсоне / Фото ГСЧС
В результате попадания произошел пожар на 2 этаже дома / Фото ГСЧС
Спасатели оперативно потушили пожар / Фото ГСЧС
В Херсоне участились пожары
Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко также сообщил, что в Херсоне участились пожары, вызванные не только вражескими обстрелами, но и несчастными случаями.
"Люди пытаются согреться и это тоже может привести к беде", – написал руководитель ОВА.
Он призвал граждан помнить о правилах безопасности при использовании печного или иного отопления.
Ситуация в Херсоне: актуально
- За минувшие сутки, 20 октября, оккупанты 57 раз обстреляли Херсонскую область, захватчики выпустили 322 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", АГС, танков, авиации и БПЛА.
- Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
- В результате вражеских обстрелов один человек погиб, еще один – получил ранения.