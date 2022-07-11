В Херсоне снова раздаются взрывы

В Херсоне 11 июля снова слышны взрывы. Накануне украинские военные нанесли мощный удар вражеским подразделениям в области.

Что именно случилось в оккупированном регионе пока неизвестно. В то же время сильный взрыв услышали со стороны аэропорта, который расположен в Чернобаевке.

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Взрыв был такой мощный, что в домах местных жителей тряслись стены. На фото с места происшествия видно, как в небе поднимается дым.

В Херсоне после взрыва поднялся дым

Пока неизвестно, что именно случилось

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В последнее время наши защитники имеют большой успех в Херсонской области. 11 июля они атаковали оккупантов в Таврическом. Под удар попали передвижной командный пункт россиян, военная техника, радары, антенны, а также средства противовоздушной обороны.

По данным источников 24 канала в разведке, потери врага составили 120 погибших бойцов и более 200 раненых.

Вероятно, изрядно досталось и руководству оккупантов. Ведь на место происшествия прибыли аж 10 реанимационных автомобилей из временно оккупированного Крыма.

Кстати, по словам советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя, среди погибших может быть полковник Росгвардии Александр Нечипуренко. Он организовывал работу оккупационных блокпостов в Запорожской области и способствовал осуществлению террора против местного населения.

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