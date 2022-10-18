В Херсонской области оккупанты грабят местные усадьбы и строят оборонительные сооружения

Оккупанты на захваченных ими территориях нарушают законы и обычаи ведения войны. Дело в том, что в Херсонской области враг строит фортификационные сооружения из награбленного у местных жителей.

Об этом говорится в свежей сводке Генерального штаба ВСУ за 18 октября.

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Таким образом, враг нарушает все нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Так, в населенном пункте Благодатное Херсонской области из частных домохозяйств мирных граждан изымают строительные материалы и металлические конструкции усадеб для оборудования инженерных укреплений,

– заявили в Генштабе.

Ранее Генштаб сообщал, что из оккупированных регионов Херсонщины поступает информация о массовом выселении жителей из их частных домов. А в населенном пункте Чонгар местных жителей насильственно заставляют участвовать в фортификационном оборудовании позиций.

Могут ли россияне панически покинуть Херсон из-за наступления ВСУ

Из-за успешных действий ВСУ на Правобережье Херсонщины, вскоре можно ожидать освобождения Херсона. У россиян нет ресурсов, чтобы долго удерживать город в оккупации. В то же время депутат Херсонского областного совета, военнослужащий ТРО Сергей Хлань предположил, что из-за проблем с логистикой уличных боев за Херсон не будет.

После зачистки Бериславского направления сам Херсон быстро освободят. Да и фактически там никаких уличных боев не будет, потому что отрезав город от Антоновского моста и взяв под контроль Антоновку, Херсон фактически будет находить в стороне – логистически там будет очень трудно оккупантам удержаться,

– объяснил военный.

По его словам, для оккупантов будут уместными те плавсредства, которые они все лето "похищали и хранили где-то в гаражах".

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