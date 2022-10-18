Про це мовиться у свіжому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 18 жовтня.

Важливо Нові атаки українських міст та невдалі спроби прориву росіян на Півдні: хронологія 237 дня війни

У такий спосіб ворог порушує всі норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Так, у населеному пункті Благодатне Херсонської області, з приватних домогосподарств мирних громадян вилучають будівельні матеріали та металеві конструкції садиб для обладнання інженерних укріплень,

– заявили у Генштабу.

Раніше Генштаб повідомляв, що з окупованих регіонів Херсонщини надходить інформація щодо масового виселення мешканців з їх приватних осель. А в населеному пункті Чонгар місцевих жителів насильно примушують брати участь у фортифікаційному обладнанні позицій.

Чи можуть росіяни панічно залишити Херсон через наступ ЗСУ

Через успішні дії ЗСУ на Правобережжі Херсонщини, незабаром можна очікувати на звільнення Херсона. У росіян немає ресурсів, щоб довго утримувати місто в окупації. Водночас депутат Херсонської обласної ради, військовослужбовець ТрО Сергій Хлань припустив, що через проблеми з логістикою вуличних боїв за Херсон не буде.

Після зачистки Бериславського напрямку сам Херсон швидко звільнять. Та і фактично, там ніяких вуличних боїв не буде, тому що відрізавши місто від Антонівського моста й взявши під контроль Антонівку, Херсон фактично буде знаходити у стороні – логістично там буде дуже важко окупантам утриматись,

– пояснив військовий.

За його словами, для окупантів будуть доречними ті плавзасоби, які вони все літо "викрадали й зберігали десь в гаражах".

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