В сети показали фото расстрелянного россиянами автобуса с гражданскими в Херсонской области

российские оккупанты не останавливаются и продолжают совершать против мирного населения Украины военные преступления. 1 августа они расстреляли автобус с жителями Херсонской области.

В Херсонской области россияне расстреляли автобус с гражданскими

Людей пытались эвакуировать из села Староселье Бериславского района. Семь человек перевозили на микроавтобусе красного цвета, впрочем, россияне в упор расстреляли его.

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российские захватчики выстрелили в эвакуационный автобус противотанковой управляемой ракетой.

Появились кадры вчерашнего обстрела гражданского микроавтобуса в Херсонской области,

– сообщили в ведомстве.

Также напомнили, что в результате российской атаки на автобус с гражданскими погибли 3 человека, а еще 5 госпитализированы в больницу в довольно тяжелом состоянии.



Автобус с гражданскими в Херсонской области, который расстреляли россияне / Фото из фейсбука Оперативная группировка войск "Каховка"

Обратите внимание – актуальная ситуация в Херсонской области: смотрите видео

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