В Херсонской области россияне спровоцировали энергетический кризис: уничтожили солнечные батареи и ветряные мельницы

В захваченной Херсонской области российские военные спровоцировали энергетический кризис. Они разрушили зеленую энергетику региона, которая перед войной начала стремительно развиваться.

Какие разрушения россияне нанесли зеленой энергетике Херсонщины

По состоянию на конец мая большинство солнечных и ветровых электростанций в Херсонской области повреждены в результате боевых действий. Или их остановили на неопределенный срок.

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Сильно пострадало предприятие "Сивашэнергопром", которое на берегу Сиваша построило крупнейшую в области ветровую электростанцию. Она состояла из 63 гигантских ветряков суммарной мощностью 250 мегаватт.

Операционный директор предприятия Андрей Немчина рассказал, что в первый же день активных боевых действий кафиры прямым попаданием снаряда разбили одну из турбин. Также повреждения получила трансформаторная подстанция, а охранника госпитализировали с осколочным ранением руки. Поэтому ВЭТ пришлось остановить, а персонал – эвакуировать. С этого времени станция не работает.

Заметим, что этот проект был дорогим. В него инвестировал деньги Европейский банк реконструкции и развития, а также частные иностранные инвесторы.

Не работает сейчас и ВЭС "Виндкрафт-Чаплинка", которая входит в состав ветропарка "Виндкрафт-Украина" на 140 мегаватт. В строительство этого ветропарка инвестировали около 60 миллионов евро.

ВЭТ разграбили мародеры

По словам главы Присивашской территориальной общины Сергея Клищевского, "Сивашэнергопром" посетили мародеры. Они разграбили административное здание.

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Кафиры избили солнечные панели

Разрушения испытали и десятки солнечных электростанций на Херсонщине. Кафиры избили панели во время обстрелов или разворовали их. Пока масштабы убытков подсчитать невозможно. Это будет делать уже после войны.

Почему в Херсонской области развивали зеленую энергетику

Регион рассматривали как идеальную площадку для использования источников возобновляемой энергии. Все потому, что солнечных дней на Херсонщине в течение года достаточно много. Скорость ветра на Присывашье достигает 13,5 метров в секунду. Поэтому крылья ветряков практически не останавливаются.

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Сейчас российские кафиры блокируют выезды из Херсона. Они не дают местным жителям уехать на подконтрольную Украине территорию. У людей есть только одна дорога – во временно оккупированный Крым.