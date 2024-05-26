На Хмельнитчине раздался мощный взрыв: туда направлялась скоростная цель

По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. В Хмельницкой области раздавались взрывы.

На Хмельнитчине слышали мощные взрывы. Перед этим военные сообщили о скоростной цели, которая летела в направлении области.

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Мог быть "Кинжал"

В 9:16 Воздушные силы заявили о взлете МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области. По всей Украине раздалась сирена. Уже через полчаса дали отбой.

Впрочем, в 10:25 был зафиксирован повторный взлет носителя гиперзвуковых "Кинжалов". Впоследствии поступило и сообщение о запуске оккупантами скоростной цели. Сначала писали, что она летела на Киевщину, впоследствии изменила движение в направлении Житомирщины и, наконец, направилась на Хмельнитчину. В 10:29 военные предупредили о приближении российского снаряда к Хмельницкой области. И уже в 10.31 мониторинговые каналы отметили, что на территории региона прогремели мощные взрывы.

Следует заметить, что громыхало и на Житомирщине. Как пишут мониторинговые каналы, вероятно, работала ПВО.

В 10:46 начались отбои. МиГ31-К отошел от пусковой зоны.

Россия сегодня уже била по Украине "Кинжалами"