На Хмельнитчине раздался мощный взрыв: туда направлялась скоростная цель

26 мая 2024, 10:33
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По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. В Хмельницкой области раздавались взрывы.

На Хмельнитчине слышали мощные взрывы. Перед этим военные сообщили о скоростной цели, которая летела в направлении области.

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Мог быть "Кинжал"

В 9:16 Воздушные силы заявили о взлете МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области. По всей Украине раздалась сирена. Уже через полчаса дали отбой. 

Впрочем, в 10:25 был зафиксирован повторный взлет носителя гиперзвуковых "Кинжалов". Впоследствии поступило и сообщение о запуске оккупантами скоростной цели. Сначала писали, что она летела на Киевщину, впоследствии изменила движение в направлении Житомирщины и, наконец, направилась на Хмельнитчину. В 10:29 военные предупредили о приближении российского снаряда к Хмельницкой области. И уже в 10.31 мониторинговые каналы отметили, что на территории региона прогремели мощные взрывы. 

Следует заметить, что громыхало и на Житомирщине. Как пишут мониторинговые каналы, вероятно, работала ПВО.

В 10:46 начались отбои. МиГ31-К отошел от пусковой зоны.

Россия сегодня уже била по Украине "Кинжалами"

  • В ночь на 26 мая оккупанты совершили массированную атаку на нашу страну. Еще с вечера минувшего дня россияне начали запуск дронов, а уже близко к утру совершили ракетные удары.
  • Всего для атаки враг использовал 14 ракет и более 30 ударных БПЛА. В частности, противник запустил 12 крылатых ракет из "тушек" и 2 "Кинжала" из "мигов".
  • Силы ПВО смогли сбить все 12 крылатых ракет, а также 31 "Шахед". В то же время уничтожить "Кинжалы" не удалось. 
  • Известно, что вражеские цели долетели до Запада страны. Вероятно, основной целью утренней атаки был Староконстантинов в Хмельницкой области. Отметим, что возле этого города находится один из военных аэродромов. 
  • В Винницкой области в городе Жмеринка в результате падения обломков вражеского ударного дрона повреждены 3 жилых многоэтажных дома, 7 частных жилых домов и несколько авто. Пострадали 3 человека.

Автор: Анастасія Колеснікова