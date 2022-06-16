В Хмельницкой области полностью запретили русскоязычный контент

В Хмельницкой области 16 июня запретили публичное использование русскоязычного культурного продукта. Этот запрет будет действовать до полной деоккупации всех украинских территорий.

Теперь никакой русской оккупационной культуры

Решение о запрете российского контента одобрил Хмельницкий областной совет. Его поддержали 56 из 58 зарегистрированных в зале депутатов.

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Областной совет своим решением ввел мораторий на публичное использование русскоговорящего культурного продукта в любых формах на территории Хмельницкой области до момента полного прекращения оккупации Россией территории Украины,

– говорится в сообщении.

Теперь Хмельницкая областная военная администрация должна создать межведомственную рабочую группу, которая будет проводить разъяснительные работы. В нее должны войти представители правоохранительных органов, райгосадминистраций и общественности.

Органам местного самоуправления рекомендуют контролировать соблюдение этого запрета. То есть теперь никакой русской музыки в заведениях питания или такси.

Последние новости о войне в Украине

По состоянию на утро 16 июня на войне против Украины погибли 32 950 российских кафиров , которые пришли убивать мирных украинцев и разрушать города. За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали 200 вражеских бойцов и многие техники – танки, артиллерийские системы, боевые бронированные машины, реактивные системы залпового огня и т.д. Больше всего потери кафиры понесли на Бахмутском направлении.

В Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон , канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и глава Румынии Клаус Иоганнис. Политики побывать в разрушенном Ирпене и своими глазами увидели зверства русской армии. Дальше у них запланированы переговоры с Владимиром Зеленским.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что наше государство будет возвращать Крым и Донбасс с помощью оружия, предоставленного странами НАТО. По его словам, увольнение Крыма будет обсуждаться только на третьем этапе победы, то есть после того, как ВСУ выгонят оккупантов на позиции, которые были до 24 февраля.

Российские кафиры ночью против 16 июня запустили ракеты по Садовской ОТГ в Сумской области. К сожалению, в результате циничной атаки погибли 4 мирных жителя, а еще по меньшей мере 6 – получили ранения.

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