В Хмельницкой области прогремели взрывы: работала ПВО

Утром 15 сентября в Хмельницкой области раздались громкие взрывы. Произошло это во время воздушной тревоги, которую объявили из-за угрозы применения ударных дронов.

Об этом сообщил корреспондент Суспільного. Впоследствии в воздушных силах подтвердили взрывы, но уточнили, что это работа противовоздушной обороны.

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"Хмельницкая область – работа ПВО. Оставайтесь в укрытиях", – говорится в сообщении командования Воздушных сил.

В ОВА тоже сообщили о работе ПВО в области

В областной военной администрации Хмельницкого тоже сообщили о взрывах. В частности, первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин отметил, что в области работает ПВО.

"В области был слышен взрыв. Работает ПВО. До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях", – сообщил Тюрин.

Повторные взрывы

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Ориентировочно в 7.14 в Хмельницкой области прогремели повторные взрывы. Об этом сообщил корреспондент Суспільного.

"В Хмельницкой области повторные взрывы", – отметили в сообщении.

Других деталей пока не было.

Отметим, что отбоя воздушной тревоги не было! Жителям региона следует оставаться в укрытиях.

Воздушная тревога продолжается

Ночью против 15 сентября в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угроз атак российскими ударными дронами.

Беспилотники сменили направление движения: сначала они двигались на Юго-Востоке страны.

О взрывах также сообщали в Винницкой области. В то же время, уточнений о работе ПВО не было. Были ли в области прилеты – тоже пока неизвестно. Следует дождаться официальной информации от Генштаба.

Враг ищет новую тактику

В эфире телемарафона руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что, как правило, враг запускает дроны с восточного побережья Азовского моря и Крыма.

По ее словам, последствия работы военных в этой зоне ответственности неплохие, попадания не допущены. Спикер подчеркнула, что командование неоднократно отмечало, что Россия будет продолжать атаки и для этого будет использовать новые маневры, новую тактику.