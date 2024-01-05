В Хмельницкой области во второй раз раздались взрывы: враг атакует "Шахедами"
Российская армия утром 5 января запустила по Украине свои беспилотники типа "Шахед". В результате в Хмельницкой области прогремели мощные взрывы.
До этого в регионе звучали сигналы воздушной тревоги. 24 Канал призывает жителей Хмельницкой области находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о взрывах в Хмельницкой областиОбратите внимание! Корреспонденты Суспильного в 9 часов 36 минут сообщили, что в Хмельницкой области второй раз за утро раздаются взрывы.
Воздушные силы объявили тревогу в Хмельницкой области около 6 часов 58 минут. Там была угроза атаки российско-иранскими дронами-камикадзе типа "Шахед".
"Группа ударных БПЛА в Винницкой области вдоль границы с Молдовой в направлении Хмельницкой области", – заявили военные.
Уже в 7 часов 47 минут Воздушные силы сообщили, что группа ударных БПЛА приближается к Калиновке Винницкой области с востока с вектором движения на Хмельницкий.
Еще через час Воздушные силы отметили, что группы ударных БПЛА двигаются на Староконстантинов с юга и запада. Корреспонденты Суспильного в 9 часов 2 минуты сообщили о взрыве в Хмельницкой области.
В Хмельницкой области раздавались взрывы,
– подчеркнули журналисты.
По состоянию на 9:14 воздушная тревога в Хмельницкой области еще продолжается. Там до сих пор есть угроза применения вражеских ударных беспилотников типа "Шахед".
Россияне снова запустили по Украине "Шахеды"
- Воздушные силы сообщили, что около 3 часов 54 минуты 5 января враг запустил несколько групп "Шахедов" из оккупированной Херсонской области. Эти беспилотники шли на северо-запад на границе Днепропетровской и Николаевской областей.
- Впоследствии дроны-камикадзе начали двигаться к северу и западу. Воздушная тревога начала раздаваться в Киевской и Винницкой областях.
- Дальше тревога добралась до Хмельницкой и Тернопольской областей. К тому же, Воздушные силы объявляли тревогу на Юге из-за угрозы баллистического вооружения.
- Стоит отметить, что в течение суток враг дважды запускал "Шахеды" по Украине. В результате атаки оккупантов в Черкасской области есть повреждения линий электропередач.