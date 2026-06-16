16 июня, 19:39
Обновлено - 19:48, 16 июня
В Хмельницкой области слышали взрыв, там, возможно, упал самолет, — социальные сети
Вечером 16 июня в Хмельницкой области прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, поступают сообщения о возможном падении самолета в Шепетовском районе.
Об этом сообщают местные группы в соцсетях.
Что пишут об авиакатастрофе в Хмельницкой области?
Из неофициальных источников известно о якобы падении самолета на границе Шепетовского-Полонского района. Отметим, что в рамках Хмельницкой общины 16 июня были запланированы военные учения.
24 Канал пытается получить официальный комментарий по поводу инцидента в пресс-службе полиции и ГСЧС.