В Хмельницкой области слышали взрыв, там, возможно, упал самолет, — социальные сети

Вечером 16 июня в Хмельницкой области прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, поступают сообщения о возможном падении самолета в Шепетовском районе.

Об этом сообщают местные группы в соцсетях.

Что пишут об авиакатастрофе в Хмельницкой области?

Из неофициальных источников известно о якобы падении самолета на границе Шепетовского-Полонского района. Отметим, что в рамках Хмельницкой общины 16 июня были запланированы военные учения.

24 Канал пытается получить официальный комментарий по поводу инцидента в пресс-службе полиции и ГСЧС.