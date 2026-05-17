Все члены экипажей успели катапультироваться и, по предварительным данным, выжили. Об этом пишет Townhall.

Что известно о столкновении?

В штате Айдахо в США во время проведения авиашоу Gunfighter Skies произошла серьезная авиационная авария с участием двух самолетов ВМС США. Инцидент случился на авиабазе Маунтин-Хоум во время демонстрационного полета.

По предварительной информации, два самолета EA-18G Growler столкнулись в воздухе во время выполнения маневров на низкой скорости. На видео, которое распространилось в соцсетях, видно, как истребители во время полета касаются друг друга, после чего теряют контроль и начинают падать.

Момент падения американских истребителей: смотрите видео

Экипажи обоих самолетов успели катапультироваться за несколько секунд до падения. Очевидцы сообщили, что видели парашюты пилотов и офицеров систем вооружения, которые безопасно спускались на землю.

Официально информацию о состоянии военнослужащих пока подробно не комментируют. В то же время местные медиа сообщают, что все члены экипажа выжили после катапультирования.

Что известно о самолетах?

EA-18G Growler EA-18G Growler – это специализированный самолет радиоэлектронной борьбы, создан на базе истребителя F/A-18 Super Hornet. Такие самолеты используются ВМС США для подавления систем радиолокации, связи и противовоздушной обороны противника.

Самолеты этого типа считаются одними из ключевых элементов современной американской военной авиации. Они регулярно участвуют в международных учениях, боевых операциях и показательных полетах.

После инцидента на авиабазе Маунтин-Хоум начали расследование причин аварии. Американские военные должны установить, стало ли столкновение следствием ошибки пилотирования, технической неисправности или проблем во время выполнения сложного маневра.

Инцидент уже привлек значительное внимание в США, поскольку аварии с участием боевой авиации во время авиашоу случаются относительно редко, особенно когда речь идет о современных самолетах ВМС.

