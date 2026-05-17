Усі члени екіпажів встигли катапультуватися та, за попередніми даними, вижили. Про це пише Townhall.

Що відомо про зіткнення?

У штаті Айдахо в США під час проведення авіашоу Gunfighter Skies сталася серйозна авіаційна аварія за участю двох літаків ВМС США. Інцидент трапився на авіабазі Маунтін-Хоум під час демонстраційного польоту.

За попередньою інформацією, два літаки EA-18G Growler зіткнулися в повітрі під час виконання маневрів на низькій швидкості. На відео, яке поширилося у соцмережах, видно, як винищувачі під час польоту торкаються один одного, після чого втрачають контроль і починають падати.

Момент падіння американських винищувачів: дивіться відео

Екіпажі обох літаків встигли катапультуватися за кілька секунд до падіння. Очевидці повідомили, що бачили парашути пілотів та офіцерів систем озброєння, які безпечно спускалися на землю.

Офіційно інформацію про стан військовослужбовців наразі детально не коментують. Водночас місцеві медіа повідомляють, що всі члени екіпажу вижили після катапультування.

Що відомо про літаки?

EA-18G Growler EA-18G Growler – це спеціалізований літак радіоелектронної боротьби, створений на базі винищувача F/A-18 Super Hornet. Такі літаки використовуються ВМС США для придушення систем радіолокації, зв’язку та протиповітряної оборони противника.

Літаки цього типу вважаються одними з ключових елементів сучасної американської військової авіації. Вони регулярно беруть участь у міжнародних навчаннях, бойових операціях та показових польотах.

Після інциденту на авіабазі Маунтін-Хоум розпочали розслідування причин аварії. Американські військові мають встановити, чи стало зіткнення наслідком помилки пілотування, технічної несправності або проблем під час виконання складного маневру.

Інцидент уже привернув значну увагу в США, оскільки аварії за участю бойової авіації під час авіашоу трапляються відносно рідко, особливо коли йдеться про сучасні літаки ВМС.

