Россияне выпустили ракеты из МиГ-31К: в Хмельницкой области раздались взрывы

Днем 14 декабря по всей Украине была объявлена ракетная опасность. Воздушные силы предупредили об особой угрозе Хмельнитчине.

Около двух часов дня в четверг, 14 декабря, в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ.

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Что известно

В 14:09 Воздушные силы сообщили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область). Тревогу объявили для всех областей Украины. Позже стало известно о пусках ракет с территории Липецкой области России. В Воздушных силах отметили, что вероятное направление вражеских целей – Хмельницкая область.

Состоялись пуски ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области!

Вся Украина – ракетная опасность!

– говорится в сообщении ПС.

По данным СМИ, в Хмельницкой области во время тревоги раздалось несколько взрывов.

В 14:52 Воздушные силы сообщили о новой угрозе. Они заявили, что оккупанты выпустили ракеты с территории Курской области в направлении Сумщины.

Около 15:00 Воздушные силы отменили угрозу ракетных ударов из-за МиГ-31К.

Почему Россия часто атакует именно Староконстантинов

Староконстантинов в Хмельницкой области – город, которые оккупанты не прекращают атаковать дронами или ракетами с первых дней полномасштабного вторжения. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему эта цель так желанна для россиян.

Дело в том, что в районе Староконстантинова расположен военный аэродром, на котором базируется тактическая авиация.

В то же время Игнат подчеркнул, что в Украине есть десятки других оперативных аэродромов, однако враг чаще всего "охотится" именно на тот, что в Староконстантинове.

Оккупанты увеличили количество ракетных атак по Киеву

Утром 13 декабря оккупанты ударили по Киеву баллистикой. В общей сложности враг выпустил по столице 10 ракет. Все их сбили силы ПВО, однако, к сожалению, произошло падение обломков, что привело к разрушениям гражданской инфраструктуры и пострадавшим. В КГГА сообщили, что в результате утренней атаки на столицу пострадали 53 человека. 20 потерпевших госпитализировали. Подавляющее большинство – 34 человека – получили резаные раны тела.

В Офисе Президента предположили, что противник мог бить по Киеву ракетами 48Н6 из комплекса С400.

11 декабря россияне также атаковали столицу баллистическими ракетами. Взрывы в Киеве раздались раньше, чем прозвучал сигнал воздушной тревоги. В тот день враг выпустил 8 ракет в направлении Киевщины. Все вражеские цели были сбиты. Впрочем, падение обломков повлекло за собой значительные разрушения жилой инфраструктуры в микрорайоне Бортничи в Дарницком районе столицы.