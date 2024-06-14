В Хмельницкой области во время воздушной тревоги прогремели звуки взрывов. Враг уже второй раз за утро атакует область.

Об этом сообщило Общественное со ссылкой на местных жителей. До этого Россия осуществила пуски ракет в направлении Хмельницкой области и Киева.

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"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", – говорится в сообщении.

Атака на Староконстантинов

Около четырех утра враг атаковал Старкон ракетами. А до этого, сообщали о движении "Шахедов" на Староконстантинов.

Утром ориентировочно в 06:08 во время воздушной тревоги местные жители слышали взрыв в Староконстантинове. Предварительно, россияне запустили аэробалистическую ракету "Кинжал".

И вот, после 10:00 в Староконстантинове снова прогремел взрыв. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетах на Хмельнитчину.

Сейчас Хмельницкая ОВА не сообщала информацию о последствиях атаки.