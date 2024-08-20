В Хмельницкой области прогремели повторные взрывы

Оккупанты в очередной раз терроризируют украинские города. Ночью 20 августа в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. Отметим, что там продолжается воздушная тревога связана с движением “Шахедов”.

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Взрывы в Хмельницкой области

Около часа ночи в Хмельницкой области раздавались сирены воздушной тревоги. Отметим, что через 18 минут в Воздушных силах сообщили о движении БПЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей.

Уже в половине 2 ночи ВС предупредили о "Шахедах" в северной части Хмельницкой области. Там добавили, что курс вражеских дронов-камикадзе – западный.

Через полчаса, а именно в 2:01, корреспонденты Суспильного сообщили о звуках взрыва в регионе.

В Хмельницкой области слышны звуки взрывов,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 2:14 в области до сих пор продолжается воздушная тревога.

Добавим, что в регионе через час снова было громко. Так, корреспонденты Суспильного сообщили в 2:53, что в Хмельницкой области снова раздавались взрывы.

отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.