В Хмельницкой области слышны звуки взрывов

Утром в среду, 30 апреля, в Хмельницкой области раздались звуки взрывов. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Читайте также Украину атакуют "Шахеды": какие области под угрозой В Хмельницкой области раздаются взрывы Воздушная тревога в Хмельницкой области была объявлена ​​в 08:50. По данным корреспондентов Суспильного, взрывы на Хмельнитчине прогремели около 09:21. К слову, оперативно о тревогах, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.