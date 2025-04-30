30 апреля, 09:22
В Хмельницкой области слышны звуки взрывов
Утром в среду, 30 апреля, в Хмельницкой области раздались звуки взрывов. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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В Хмельницкой области раздаются взрывы
Воздушная тревога в Хмельницкой области была объявлена в 08:50.
По данным корреспондентов Суспильного, взрывы на Хмельнитчине прогремели около 09:21.
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