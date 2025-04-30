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30 апреля, 09:22
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В Хмельницкой области слышны звуки взрывов

Полина Буянова

Утром в среду, 30 апреля, в Хмельницкой области раздались звуки взрывов. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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В Хмельницкой области раздаются взрывы

Воздушная тревога в Хмельницкой области была объявлена ​​в 08:50.

По данным корреспондентов Суспильного, взрывы на Хмельнитчине прогремели около 09:21.

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