Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Читайте також Україну атакують "Шахеди": які області під загрозою
На Хмельниччині лунають вибухи
Повітряну тривогу в Хмельницькій області оголосили о 08:50. В той же час Повітряні сили ЗСУ повідомили про ворожі "Шахеди" на межі Вінниччини і Житомирщини, які рухаються на захід.
За даними кореспондентів Суспільного, вибухи на Хмельниччині пролунали близько 09:21.
До речі, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.