Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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На Хмельниччині лунають вибухи

Повітряну тривогу в Хмельницькій області оголосили о 08:50. В той же час Повітряні сили ЗСУ повідомили про ворожі "Шахеди" на межі Вінниччини і Житомирщини, які рухаються на захід.

За даними кореспондентів Суспільного, вибухи на Хмельниччині пролунали близько 09:21.

До речі, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.