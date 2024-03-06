В Хмельницкой области во время атаки был поврежден объект инфраструктуры, – ОВА
В результате ночной атаки поврежден объект инфраструктуры в Хмельницкой области. Обесточенными остаются несколько населенных пунктов.
Один из частных домов получил повреждения крыши и потолка. К счастью, погибших и травмированных нет.
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Что известно об атаке "Шахедов" в Хмельницкой области
В ночь на 6 марта в Хмельницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В регионе работали силы ПВО. Впрочем, возникли повреждения инфраструктуры.
Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, наши силы ПВО сбили 6 БпЛА типа "Шахед" в пределах Хмельницкой области,
– проинформировали в Хмельницкой ОГА
В результате атаки был поврежден один из объектов инфраструктуры. Из-за этого обесточенными остаются несколько населенных пунктов. Также в одном из частных домов была повреждена крыша и потолок.
Все соответствующие службы работают. Погибших и травмированных нет.
Что известно о ночной атаке “Шахедов”
- В ночь на 6 марта оккупанты выпустили по Украине 42 ударных дрона. В Воздушных силах рассказали, что Силы обороны успешно уничтожили 38 вражеских дронов.
- Воздушные силы сообщали ночью, что беспилотники в Хмельницкой области атаковали город Староконстантинов, после чего продолжили свое движение на запад.
- Сумы также попали под удар "Шахедов". Известно, что в городе было 3 попадания и пострадавшие. Впрочем, местная ОВА не рассказала подробностей, заметив, что данные о пострадавших и масштаб разрушений уточняют.