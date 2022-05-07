Информация о взрывах в Хмельницкой области появилась в социальных сетях и телеграмм-каналах 7 мая, после объявления воздушной тревоги практически во всех областях Украины.

Впрочем, как отмечает глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамали, информация пока остается неподтвержденной. Об этом он написал в 15.54 в своем телеграмм-канале.

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В Хмельницкой ОВА опровергли информацию о взрывах в области

Приблизительно в 14:55 стало известно о взрывах в Николаевской, Сумской и Хмельницкой областях. Районная военная администрация Николаева подтвердила информацию. Данные о взрывах в двух других населенных пунктах ожидали подтверждения.

Госпогранслужба между тем рассказала о ракетном ударе по Сумщине. Под обстрелы с воздуха попали территории Миропольской и Хотинской общин. Удар был нанесен ракетами "воздух – земля". Враги дважды нанесли ракетно-бомбовый удар. По данным Государственной пограничной службы Украины, предположительно парой самолетов Су-35.

Новости по Хмельницкому оставались неподтвержденными, пока на связь не вышел Сергей Гамалий. Он проинформировал горожан, что на территории области все спокойно.

Информация в социальных сетях и телеграмм каналах по взрывам в Хмельницкой области сейчас не подтверждена,

– написал он.

Ракетные удары по Украине: данные за 7 мая Взрывы раздались и в Одессе, где сейчас работает ПВО и боевая авиация. Это уже вторая атака россиян на Одессу сегодня. Около 11:38 в области уже объявляли воздушную тревогу, во время которой произошли взрывы. Враг выпустил по населенному пункту сразу 4 ракеты. Утром 7 мая россияне выпустили ракету над Полтавской областью. Сработала противовоздушная оборона, которая уберегла местных жителей от удара. В Харьковской области зафиксирован ракетный удар по Краснограду. В результате обстрела был поврежден объект критической инфраструктуры, окружающие здания и автомобили. Напомним. В Минобороны сообщили, что В Минобороны сообщили, что враг может устроить ряд провокаций на 9 мая . Именно поэтому в некоторых населенных пунктах из-за угрозы будет введен усиленный комендантский час. Кроме того, местные власти рекомендуют украинцам прятаться в укрытиях во время воздушной тревоги и находиться там до окончания опасности.

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