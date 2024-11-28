В Хмельницком слышны звуки взрывов

Российские военные утром 28 ноября массированно атакуют Украину. Так, в разных регионах страны раздаются взрывы.

В частности, они прогремели в Хмельницком. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Взрывы в Хмельницком

Утром 28 ноября в Хмельницком было громко. Там слышали звуки взрывов. Перед этим в Воздушных силах сообщали о движении ракеты в направлении города. В частности, указывалось, что ракета направляется с севера.

Об этом в ВС указали в 8:17.

Хмельницкий! Ракета с севера,

– отметили там.

В 8:20 журналисты сообщили о взрывах.

Отметим, что Россия массированно атакует ракетами Украину. В нескольких областях слышали взрывы. В частности их слышали в Кропивницком. Одесская область стала еще одним из эпицентров атаки крылатыми ракетами "Калибр" под утро 28 ноября. Там также было громко. В частности, взрывы слышали в Ровно. Также они прозвучали и в столице Украины.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.