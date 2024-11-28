Зокрема, вони прогриміли у Хмельницькому. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи у Хмельницькому

Зранку 28 листопада у Хмельницькому було гучно. Там чули звуки вибухів. Перед цим в Повітряних силах повідомляли про рух ракети в напрямку міста. Зокрема, вказувалося, що ракета прямує з півночі.

Про це в ПС вказали о 8:17.

Хмельницький! Ракета з півночі,

– зазначили там.

О 8:20 журналісти повідомили про вибухи.

Зазначимо, що Росія масовано атакує ракетами Україну. В кількох областях чули вибухи. Зокрема їх чули в Кропивницькому. Одеська область стала ще одним з епіцентрів атаки крилатими ракетами "Калібр" під ранок 28 листопада. Там також було гучно. Зокрема, вибухи чули в Рівному. Також вони пролунали і в столиці України.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.