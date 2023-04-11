На Пасху в Хмельницком сократят комендантский час
Источник:Хмельницкая ОВА
В пасхальную ночь на Хмельнитчине будет комендантский час. Однако ее сократят на несколько часов.
Об этом сообщили в Хмельницкой ОВО. Соответствующий указ подписал первый заместитель начальника областной военной администрации Сергей Тюрин.
Смотрите также Какими будут меры безопасности на Пасху в Киеве
Комендантский час в Хмельницкой области на Пасху
В ночь с 15 на 16 апреля в Хмельницкой области комендантский час установлен с 00:00 до 03:00.
Рекомендуем всем воздержаться от массовых скоплений. Не пренебрегайте своей безопасностью! В эти праздничные дни будем молиться о скорейшей победе. Желаем всем мирных и светлых праздников!
– отметили в ведомстве.
Напомним, комендантский час – это определенное правительственным приказом время, в течение которого граждане должны соблюдать определенные правила.Обратите внимание! Где и сколько длится комендантский час – читайте по ссылке.
Будут ли во Львове ночные богослужения на Пасху
- Из-за полномасштабной войны и комендантского часа, который длится во Львове, традиционные ночные Пасхальные богослужения не будут проходить.
- Руководители христианских конфессий города совместно договорились, что с 00:00 по 05:00, пока во Львове длится комендантский час, богослужения не будут проходить.
- Руководитель пресс-службы Львовской Архиепархии УГКЦ также рекомендовала всем приходским общинам соблюдать комендантский час.
- Львовская городская администрация поблагодарила руководителей христианских конфессий за понимание. Все богослужения состоятся до начала комендантского часа, а утренние богослужения уже начнутся после комендантского часа.