На Пасху в Хмельницком сократят комендантский час

В пасхальную ночь на Хмельнитчине будет комендантский час. Однако ее сократят на несколько часов.

Об этом сообщили в Хмельницкой ОВО. Соответствующий указ подписал первый заместитель начальника областной военной администрации Сергей Тюрин.

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Комендантский час в Хмельницкой области на Пасху

В ночь с 15 на 16 апреля в Хмельницкой области комендантский час установлен с 00:00 до 03:00.

Рекомендуем всем воздержаться от массовых скоплений. Не пренебрегайте своей безопасностью! В эти праздничные дни будем молиться о скорейшей победе. Желаем всем мирных и светлых праздников!

– отметили в ведомстве.

Напомним, комендантский час – это определенное правительственным приказом время, в течение которого граждане должны соблюдать определенные правила.

Будут ли во Львове ночные богослужения на Пасху

Из-за полномасштабной войны и комендантского часа, который длится во Львове, традиционные ночные Пасхальные богослужения не будут проходить.

Руководители христианских конфессий города совместно договорились, что с 00:00 по 05:00, пока во Львове длится комендантский час, богослужения не будут проходить.

Руководитель пресс-службы Львовской Архиепархии УГКЦ также рекомендовала всем приходским общинам соблюдать комендантский час.

Львовская городская администрация поблагодарила руководителей христианских конфессий за понимание. Все богослужения состоятся до начала комендантского часа, а утренние богослужения уже начнутся после комендантского часа.