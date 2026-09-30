Основным направлением удара стала Киевская область. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО?

Вражеская атака длилась с 18:00 29 сентября. Оккупанты применили противокорабельные ракеты "Циркон" и "Оникс", баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400, а также 188 ударных беспилотников типов "Шахед", "Гербера" и дронов-имитаторов "Пародия". Военные отметили, что 86 дронов были реактивными.

Запуски осуществляли: с российских городов, а также с временно оккупированных территорий:

Орел;

Миллерово;

Курск;

Приморско-Ахтарск;

ТО Донецк;

Гвардейское в ТО Крыму;у

Чауда в ТО Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, СБС и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительной информации, по состоянию на 08.00 противовоздушная оборона сбила или подавила 160 вражеских целей. Среди них – 5 ракет, а также 155 БпЛА разных типов.

Несмотря на успешное обезвреживание большинства воздушных угроз, зафиксировали попадание средств нападения страны-агрессорки на 18 локациях. По состоянию на утро боевая работа продолжалась, поскольку в воздушном пространстве оставалось несколько вражеских дронов.

Отметим, что российские войска не прекращают ежедневные атаки на украинскую инфраструктуру. Во время атаки вечером 28 сентября силы ПВО уничтожили 86 вражеских БПЛА, из которых 49 были реактивными.

Днем 29 сентября враг выпустил по Украине 112 беспилотников. Противовоздушная оборона сумела сбить 95 дронов, среди них 18 реактивных.