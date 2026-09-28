Об этом сообщают Воздушные силы.
Как отработала ПВО
Россияне запускали БПЛА "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т" и дроны других типов.
Защитникам украинского неба удалось сбить и обезвредить 86 вражеских БПЛА, из которых 49 были реактивными.
Речь идет о периоде с 06:30 до 18:30.
В результате вражеского обстрела зафиксировано попадание средств поражения в 26 точках.
По состоянию на 18:30 в воздушном пространстве страны все еще находились несколько ударных БПЛА. Военнослужащие призывают граждан немедленно укрываться в случае объявления тревоги.
Напомним, что в Киеве днем 28 сентября зафиксировали попадание в здание Национальной академии наук Украины. Также российские войска нанесли удар по медицинскому центру "Добробут".
К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.
А в Киевской области повреждения получили 21 гражданский объект в 5 районах. В зоне одного из пожаров специалисты также обнаружили временное локальное превышение концентрации аммиака.