Об этом сообщают Воздушные силы.

Как отработала ПВО

Россияне запускали БПЛА "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т" и дроны других типов.

Защитникам украинского неба удалось сбить и обезвредить 86 вражеских БПЛА, из которых 49 были реактивными.

Речь идет о периоде с 06:30 до 18:30.

В результате вражеского обстрела зафиксировано попадание средств поражения в 26 точках.

По состоянию на 18:30 в воздушном пространстве страны все еще находились несколько ударных БПЛА. Военнослужащие призывают граждан немедленно укрываться в случае объявления тревоги.

Напомним, что в Киеве днем 28 сентября зафиксировали попадание в здание Национальной академии наук Украины. Также российские войска нанесли удар по медицинскому центру "Добробут".

К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

А в Киевской области повреждения получили 21 гражданский объект в 5 районах. В зоне одного из пожаров специалисты также обнаружили временное локальное превышение концентрации аммиака.