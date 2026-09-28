Про це пишуть Повітряні сили.

Як відпрацювала ППО

Росіяни запускали БпЛА "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т" та дрони інших типів.

Захисникам українського неба вдалося збити та знешкодити 86 ворожих БпЛА, з яких 49 були реактивними.

Йдеться про часовий проміжок з 06:30 до 18:30.

Унаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання засобів ураження на 26 локаціях.

Станом на 18:30 у повітряному просторі країни все ще перебували декілька ударних БпЛА. Військовослужбовці закликають громадян негайно прямувати в укриття у разі оголошення тривоги.

Нагадаємо, що в Києві вдень 28 вересня зафіксували влучання по будівлі Національної академії наук України. Також російські війська завдали удару по медичному центру "Добробут".

На жаль, є жертви та постраждалі.

А у Київській області зазнав пошкоджень 21 цивільний об'єкт у 5 районах. У зоні однієї з пожеж фахівці також виявили тимчасове локальне перевищення концентрації аміаку.