Основним напрямком удару стала Київщина. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Ворожа атака тривала з 18:00 29 вересня. Окупанти застосували протикорабельні ракети "Циркон" та "Онікс", балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400, а також 188 ударних безпілотників типів "Шахед", "Гербера" та дронів-імітаторів "Пародія". Військові зазначили, що 86 дронів були реактивними.

Запуски здійснювали: з російських міст, а також із тимчасово окупованих територій:

Орел;

Міллерово;

Курськ;

Приморсько-Ахтарськ;

ТО Донецьк;

Гвардійське у ТО Криму;

Чауда у ТО Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, СБС та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 160 ворожих цілей. Серед них – 5 ракет, а також 155 БпЛА різних типів.

Попри успішне знешкодження більшості повітряних загрози, також зафіксували влучання засобів нападу країни-агресорки на 18 локаціях. Станом на ранок бойова робота тривала, оскільки в повітряному просторі залишалися декілька ворожих дронів.

Зазначимо, що російські війська не припиняють щоденний повітряний тиск на українську інфраструктуру. Під час атаки ввечері 28 вересня сили ППО знищили 86 ворожих БпЛА, з яких 49 були реактивними.

Вдень 29 вересня ворог випустив по Україні 112 безпілотників. Протиповітряна оборона зуміла збити 95 дронів, серед них 18 реактивних.