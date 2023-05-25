В Хотине обломки "Шахеда" повредили жилые дома: фото и видео разрушительных последствий атаки
Источник:Руслан Запаранюк
Российские военные ночью 25 мая атаковали Украину дронами-камикадзе. Один из "Шахедов" был сбит над Черновицкой областью, в результате чего повреждены жилые дома.
Беспилотник был сбит в 4:18 в Днестровском районе Черновицкой области. Обломки повредили три дома в Хотине и две линии электропередачи.
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Также возник пожар в гараже. Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк рассказал, что в результате падения обломков беспилотника травмированных нет.
По состоянию на 9.00 у 140 абонентов в Днестровском районе нет электроснабжения.
Последствия падения обломков "Шахеда" в Хотине: смотрите видео
Очевидцы рассказали детали о ночной атаке "Шахедами"
Во двор одной из жительниц Хотина, которая в момент атаки спала, упали обломки "Шахеда" и она услышала грохот, пишет Суспільне. По ее словам, она выбежала на улицу босиком, потому что в другом доме находилась ее мать.
В доме и во дворе повсюду обломки шифера и стекла, а посреди двора – воронка. Женщина рассказала, что случайно упала в яму, но чудом не поранилась.
После падения обломков "Шахеда" в доме покосились окна – некоторые из них лежат посреди комнат. На тех, которые уцелели – остались трещины. В хозяйственных постройках полностью разрушена крыша, шифер с нее лежит на земле.
Машины, которые стояли во дворах, тоже повредило обломками – в них выбило окна и прогнуло крышу.
Разрушительные последствия после падения обломков "Шахеда" в Хотине / Фото Суспільне и мэр Хотина
Еще один местный житель Максим Сторожинецкий живет недалеко от места, где упали обломки "Шахеда". Он рассказал, что во время атаки был сильный грохот.
"Или это ПВО, или самолет – точно не могу сказать, но был сильный грохот и большая вспышка в небе. Стало очень светло, но самого взрыва не было видно", – рассказал парень.
Председатель Хотинской общины Андрей Дранчук сообщил, что сейчас устанавливают объемы разрушений. В дальнейшем планируют создать комиссию, которая будет подсчитывать нанесенный ущерб, чтобы выплатить людям компенсации.
Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк заявил, что возмещение за разрушенное жилье может быть по программе еВідновлення.В ночь на 25 мая российские военные атаковали Украину "Шахедами". В общей сложности зафиксированы пуски 36 барражирующих боеприпасов с северного и южного направлений. Все дроны были уничтожены. Вероятно, враг имел целью атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства.