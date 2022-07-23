В хранилище зерна попаданий не было, – в ВСУ озвучили последствия удара по Одессе

Утром россияне обстреляли ракетами Одесский морской порт. Несмотря на то, что враг пытался попасть в хранилище зерна, это ему не удалось сделать.

Детали ракетных обстрелов порта в Одессе рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что после атаки в порту возник пожар.

Тем временем Это плевок путина в лицо ООН и Эрдогана, – МИД о ракетном ударе по Одесскому порту

Было попадание в насосную станцию

Возгорание было довольно незначительным, так что с ним быстро справились спасатели. Однако ударной волной повредили дома вокруг порта.

Что касается самого хранилища, то в него враг не попал. Хотя, говорит Гуменюк, очевидно, что ракеты направили туда. Две ракеты были сбиты, еще две попали в портовую инфраструктуру.

Раненых пока нет. Значительных разрушений в портовой инфраструктуре не было, было попадание в насосную станцию,

– отметила Наталья Гуменюк.

Отметим, что ранее о намерениях врага атаковать зернохранилище сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. Там отметили, что в настоящее время сбивание 100% направленных ракет невозможно. Однако после получения средств ПВО с Запада эффективность может улучшиться.

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Обстрел порта в Одессе: как отреагировали в мире

В МИД Украины назвали нарушение соглашения, подписанного в Стамбуле, "плевком путина в лицо Эрдогана и генсека ООН".

США, Великобритания и ЕС решительно осудили обстрел российскими войсками Одесского морского порта.

В ООН подчеркнули, что согласованные в Турции договоренности являются обязательными для выполнения сторонами.

Смотрите в видео – путин нарушил договоренность, согласованную в Стамбуле: