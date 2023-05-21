"Какая разница, на каком языке": житель "российского региона" устроил скандал в кафе в Черновцах
Источник:фейсбук Sasha Slepa
В Украине до сих пор остаются люди, для которых русский язык остается принципиальным в общении. Так, посетитель одного из черновицких кафе устроил скандал баристы, потому что не хотел разговаривать с ним на украинском.
Мужчина также жаловался, что якобы не виноват, что в повседневной жизни говорит по-русски. Кроме этого, он уверенно заявил, что в Одессе и Харькове люди говорят "преимущественно на русском".
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Мужчина устроил перепалку с работниками кафе из-за языка
Как оказалось, работники заведения отказались обслуживать мужчину, поскольку он сделал свой заказ на русском. На это посетитель отреагировал достаточно эмоционально и начал доказывать, что "какая разница, кто на каком языке говорит".
Мужчина отказался разговаривать на украинском с работниками кафе в Черновцах: смотрите видео
Клиент отметил, что для него якобы главное, чтобы "не было противостояния в душе и сердце". Кроме этого, он начал изворачиваться, мол, он всю жизнь говорит по-русски, ведь родился в 1979 году.
Далее он начал доказывать работникам, что Одесса и Харьков являются якобы "российскими" регионами, поскольку большинство говорит там именно на языке страны-агрессора. А вот на Западе Украины, по его словам, большинство говорит по-украински.
Напоследок мужчина сказал, что люди должны "понимать друг друга на энергетическом уровне", а также не смог назвать государственный язык нашей страны.Обратите внимание! Нарративы о том, что якобы большинство в восточных регионах Украины говорит по-русски, а в западных – на украинском является лишь очередным элементом кремлевской пропаганды. Ведь такие речевые перепалки лишь на руку оккупантам, желающим разделить наше общество, перессорить его, и таким образом ликвидировать нашу государственность.
Языковые скандалы в Украине: последние новости
- Недавно в Днепре в школе №126 разразился скандал из-за общения на русском языке. В частности, учительница общалась с учениками на языке агрессора, поэтому мать одной из учениц сделала ей замечание. После этого, по словам женщины, ее ребенка начали травить одноклассники, а ее самого – удалили из родительского чата.
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