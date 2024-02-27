В Индии грузовой поезд проехал 70 километров без машиниста

27 февраля 2024, 09:23
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Источник:

The Independent

В Индии грузовой поезд проехал без машиниста 70 километров. Он преодолел 5 станций перед тем, как его остановили.

Грузовой поезд содержал 53 вагона, которые были наполнены щебнем. Без машиниста поезд начал ехать на станции в Катуа.

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Что случилось с поездом в Индии

Поезд с 53 вагонами остановился в Катуа для смены экипажа. Чиновники говорят, что поезд начал движение после того, как машинист и его помощник сошли,
– написало издание ВВС.

Поезд двигался со скоростью 100 километров в час, пока его не удалось остановить с помощью положенных деревянных блоков на рельсы в Джамми.

На всем пути поезда, который двигался без машиниста, железнодорожники:

  • перекрыли железнодорожные переезды,
  • обесточили контактную сеть путей,
  • на всех станциях освободили служебные пути, чтобы принять поезд,
  • другие поезда перенаправили как можно дальше от маршрута поезда.

В Индии поезд проехал без машиниста 70 километров: смотрите видео

Издание Times of India написало, что из-за инцидента от работы отстранили 6 работников железной дороги.

Точную причину неконтролируемого движения поезда еще не знают, однако пытаются выяснить, чтобы избежать таких инцидентов в дальнейшем.

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Автор: Діана Квасневська