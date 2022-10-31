Трагедия на мосту в Индии: количество погибших выросло почти вдвое, но поиски еще продолжаются

В Индии 30 октября обрушился мост, где находились сотни человек. Спасатели до сих пор пытаются найти людей, пропавших во время трагедии.

Пока известно, что погиб 141 человек. Из-под развалин и воды спасли 177 человек.

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Детали трагедии

По словам очевидцев, на почти 150-летнем мосту, который недавно отремонтировали, были также женщины с детьми. Когда порвались тросы, то десятки людей упали в реку.

Местные СМИ сообщили, что мост в штате Гуджарат над рекой Маччу для жителей открыли всего 5 дней назад. На момент трагедии там находились около 400 человек.

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