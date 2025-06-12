Авиакатастрофа в Индии: количество погибших превысило 130

В Индии самолет упал прямо на жилой район. Известно, что в результате аварии погибли более сотни людей.

Самолет совершал рейс в Лондон. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на News18.

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Что известно о жертвах и пострадавших в результате авиакатастрофы в Индии

Сейчас подтверждена гибель по меньшей мере 133 человек. На борту самолета было около 242 человек, в том числе 10 членов экипажа.

Самолет авиакомпании Air India совершал рейс Ахмабад-Лондон. Однако он упал недалеко от аэропорта прямо на жилые районы.

На месте падения самолета работают экстренные службы, местные жители помогают спасателям.

"С глубокой скорбью подтверждаю, что рейс AI 171 Air India, выполнявший рейс Ахмедабад – Лондон Гатвик, сегодня попал в трагическую аварию. Наши мысли и глубокие соболезнования с семьями и близкими всех, кто пострадал от этого разрушительного события", – говорит глава Air India Натараджан Чандрасекаран.

Напомним, момент падения самолета попал на видео. Он низко летел над городом, пока в конце концов не разбился прямо на крышах домов.