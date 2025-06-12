Все произошло за секунды: момент крушения с самолетом в Индии попал в сеть
В Индии 12 июня произошла авиакатастрофа недалеко от аэропорта города Ахмедабад. Теперь появились кадры с моментом катастрофы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, опубликованное в социальных сетях.
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Каким образом произошла авиакатастрофа в Индии
Очевидцы сообщают, что самолет AI171 авиакомпании Air India, который летел рейсом Ахмедабад – Лондон, разбился вблизи аэропорта во время взлета. Это произошло именно возле индийского города Ахмедабад.
На кадрах, которые опубликовали в сети, можно увидеть, как пассажирский самолет сначала пытается приземлиться. Впоследствии после падения на месте образовалось огненное облако с дымом. Вся авиакатастрофа произошла за несколько секунд.
Каким был момент авиакатастрофы с самолетом в Индии / Видео с аккаунта в соцсети Х