В Индии разбился истребитель Су-30 российского производства

В Индии разбился истребитель Военно-воздушных сил Су-30MKI. Инцидент произошел в районе Нашик штата Махараштра.

Это произошло во вторник, 4 июня, примерно в 13:20 по местному времени. Воздушное судно разбилось в поле одного фермерского хозяйства вблизи села Ширасгаон.

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Самолет находился на капитальном ремонте

На момент падения в самолете находились двое пилотов. Специальный генеральный инспектор полигона Нашик сообщил, что они оба благополучно катапультировались. Мужчины получили незначительные травмы и сейчас, по информации издания TN, находятся в больнице.

В Индии разбился Су-30 / Фото PTI и Journalite

После падения воздушное судно загорелось. Пожар пожарные уже ликвидировали. Обломки Су-30MKI разлетелись в радиусе 500 метров.

Су-30МКИ – двухместный двухреактивный многоцелевой истребитель. Он разработан российским авиапроизводителем "Сухой". Самолет был построен по лицензии HAL специально для Военно-воздушных сил Индии.

Еще одно индийское издание ABP также сообщило, что этот истребитель находился в индийской государственной аэрокосмической и оборонной компании Hindustan Aeronautics Limited на капитальном ремонте. Он как раз проходил летные испытания. После этого его должны были вернуть для эксплуатации в Воздушные силы Индии.

В полиции Индии также рассказали журналистам, что хотя точная причина аварии еще не установлена, но предварительная информация указывает на технические неисправности истребителя.

На месте падения истребителя Су-30 в Индии возник пожар: смотрите видео

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