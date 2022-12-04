В Индонезии произошло извержение высочайшего вулкана Семера: столб пепла поднялся на 1,5 километра
На острове Ява произошло извержение самого высокого в Индонезии вулкана. Перед этим там был ряд землетрясений.
По данным Reuters, властям пришлось эвакуировать 90 человек. Вывозят людей, живущих в регионах, расположенных недалеко от вулкана Семеру.
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Что происходит на острове Ява
Извержение началось в ночь на 4 декабря. Вулкан расположен ориентировочно в 640 километрах к востоку от столицы страны Джакарты.
В воскресенье (4 декабря – 24 канал) власти Индонезии повысили предупреждение относительно вулкана Семера на острове Ява до самого высокого уровня после извержения, выбросившего столб пепла высоко в воздух,
– говорится в сообщении.
Японское метеорологическое агентство заявило, что шлейф от вулкана достиг 1,5 километра в высоту.
Извержение вулкана в Индонезии: смотрите видео
Что происходит у вулкана: видео
Из-за масштабов извержения людей призвали не подходить к Семеру ближе 8 километров.
Издание The Guardian сообщило, что несколько сел возле вулкана укрыл пепел. Глава агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий в Лумаджанге в провинции Восточная Ява Джоко Самбанга заявил, что несколько сотен человек перевезли во временные приюты или другие безопасные районы.
Что происходит на Яве / Фото PA Images, BNPB Indonesia, AP, MoRaY2022, AFP
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