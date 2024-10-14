Из-за вероятного сексуального насилия: детей из интерната на Львовщине переселили

В интернате на Львовщине могли издеваться над детьми. Максим Козицкий заявил, что воспитанников временно переселили.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что сейчас идет расследование. Кстати, первым о проблеме заявил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. По его данным, дети могли подвергаться физическому, психологическому и сексуальному насилию со стороны директора учебно-реабилитационного учреждения.

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Что известно об отселении детей из интерната

Приняли решение временно переселить детей Великолюбинского учебно-реабилитационного центра в другие заведения в связи с расследованием возможных фактов сексуального насилия,

– пояснил глава Львовской ОВА.

В заведении, по данным "Радио Свобода", учится 58 учеников с особыми потребностями, различными тяжелыми диагнозами, психическими расстройствами. В частности, 20 – внутренне переселены из тех регионов, где идут боевые действия, 10 – из неблагополучных семей, также прикованы к постели.

Ранее издание ZAXID.NET написало, что в сексуальном насилии подозревают 64-летнего директора Великолюбинского многопрофильного учебно-реабилитационного центра возле Львова Степана Мащака. Перед этим писали, что его уже отстранили от работы. Степан Мащак возглавлял заведение ориентировочно 20 лет.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказывал, что детям в интернате в Большом Люблине не хватало еды, поэтому некоторые даже подрабатывал копателем могил и готовил тела умерших к захоронению.