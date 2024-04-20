В Ираке прогремел мощный взрыв на военной базе: США и Израиль отвергли свою причастность
Источник:Reuters
Ночью в Ираке неподалеку от Багдада прогремел мощный взрыв на военной базе. Сообщается, что инцидент произошел на объекте, который используют Иракские Силы народной мобилизации.
Взрыв прогремел около полуночи. В СМИ сообщают, что также есть пострадавшие, однако их количество неизвестно. Одни пишут о 3 пострадавших, а другие – о 8.
Смотрите также Отвечал за атаки на базы США: в Ираке уничтожили командира "Хезболлы"
На базе Калсо прогремел взрыв
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, военная база в Калсо, где 19 апреля произошел взрыв, используется "Силами народной мобилизации Ирака (PMF)". К слову, эта база якобы поддерживается Ираном.
Два источника безопасности заявили, что взрыв стал результатом неизвестного авиаудара, который произошел около полуночи в пятницу. Два источника PMF отметили, что удары не привели к жертвам, но нанесли материальный ущерб,
– пишет Reuters.
Военная база в Ираке после взрыва: смотрите видео
К слову, в CNN пишут, что в результате взрыва на военной базе есть трое пострадавших, а AFP, ссылаясь на источники в МВД Ирака, заявляет о 8 раненых и 1 погибшем. Какое реальное количество пострадавших и жертв – точно неизвестно, ведь разные источники приводят разные данные. Стоит заметить, что Times of Israel также пишет об одном погибшем при взрыве на иракской военной базе.
Впоследствии в Reuters также опубликовали обновленную информацию и заявили об 1 погибшем и 6 раненых. Двое из пострадавших якобы находятся в больнице в городе Хилла.Справка. Иракские Силы народной мобилизации (PMF) связывают и Ираном. Это коалиция ополченцев, которая находится под контролем иракских военных, но якобы имеет связи и поддержку Тегерана.
Кто причастен к взрыву на военной базе в Ираке – неизвестно.
США и Израиль заявили о непричастности к взрыву
В Центральном командовании Вооруженных сил США заявили, что непричастны к взрывам на военной базе в Ираке. В сети Х они также опубликовали официальное сообщение.
Нам известны сообщения о том, что Соединенные Штаты сегодня нанесли авиаудары по Ираку. Эти сообщения не соответствуют действительности. Соединенные Штаты не наносили сегодня воздушных ударов по Ираку,
– написали в Центральном командовании.
В Израиле также заявили, что непричастны к взрыву в Ираке.