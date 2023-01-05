Мобилизированных делают офицерами: в ISW очертили одну из крайне серьезных проблем российской армии
Источник:ISW
Американские аналитики института изучения войны убеждены, что причиной массовой гибели русских солдат на войне являются необдуманные действия командования. Интересно, что офицерами в России становятся неподготовленные мобилизованные.
Военное руководство страны-агрессорки продолжает увеличивать численность своих подразделений для нового наступления. Однако наполнение армии исключительно мобилизованными новобранцами не приведет к созданию боевой мощи.
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Мобилизированные становятся офицерами
Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин после удара в Макеевке отметил, что часть офицеров обстрелянного полка были мобилизованными.
Слова Пушилина о том, что некоторые российские подразделения возлагаются на только что мобилизованных и плохо обученных новобранцев для выполнения руководящих задач, подтверждают еще одну причину плохой работы и большие потери российской армии.
Аналитики отмечают, что мобилизованные военнослужащие с минимальной подготовкой и ухудшенным моральным духом в роли офицеров не имеют базовой сообразительности для принятия обоснованных тактических и оперативных решений.
Уничтожение оккупантов в Макеевке: главное
- В новогоднюю ночь украинские военные поздравили врага с праздником, нанеся удар по Макеевке, где наблюдалось значительное скопление российской и живой силы.
- В России подтвердили гибель личного состава. По официальным источникам число погибших наемников 89 человек. Впрочем, реальные потери России могут быть значительно выше – в разы, а то и в десяток раз. По разным данным российских пабликов, близких к армии, там могли находиться более 600 мобилизованных россиян.
- Специалисты ISW назвали вероятными причины сокрушительного удара. В свою очередь Кремль во всем обвиняет самих солдат, потому что те использовали мобильные телефоны.
- В британской разведке отметили, что количество жертв среди оккупантов впечатляет. И причиной этого могли стать вторичные взрывы. Ведь выяснилось, что боеприпасы хранились вблизи жилья русских войск.