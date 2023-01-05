Мобилизированных делают офицерами: в ISW очертили одну из крайне серьезных проблем российской армии

Американские аналитики института изучения войны убеждены, что причиной массовой гибели русских солдат на войне являются необдуманные действия командования. Интересно, что офицерами в России становятся неподготовленные мобилизованные.

Военное руководство страны-агрессорки продолжает увеличивать численность своих подразделений для нового наступления. Однако наполнение армии исключительно мобилизованными новобранцами не приведет к созданию боевой мощи.

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Мобилизированные становятся офицерами

Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин после удара в Макеевке отметил, что часть офицеров обстрелянного полка были мобилизованными.

Слова Пушилина о том, что некоторые российские подразделения возлагаются на только что мобилизованных и плохо обученных новобранцев для выполнения руководящих задач, подтверждают еще одну причину плохой работы и большие потери российской армии.

Аналитики отмечают, что мобилизованные военнослужащие с минимальной подготовкой и ухудшенным моральным духом в роли офицеров не имеют базовой сообразительности для принятия обоснованных тактических и оперативных решений.

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