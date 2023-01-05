Військове керівництво країни-агресорки продовжує збільшувати чисельність своїх підрозділів для нового наступу. Проте наповнення армії виключно мобілізованими новобранцями не призведе до створення бойової потужності.

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Мобілізовані стають офіцерами

Глава так званої "ДНР" Денис Пушилін після удару в Макіївці зазначив, що частина офіцерів обстріляного полку були мобілізованими.

Слова ​​Пушиліна про те, що деякі російські підрозділи покладаються на щойно мобілізованих і погано навчених новобранців для виконання керівних завдань, підтверджують ще одну причину поганої роботи та великих втрат російської армії.

Аналітики зазначають, що мобілізовані військовослужбовці з мінімальною підготовкою та погіршеним моральним духом у ролі офіцерів не мають базової кмітливості для прийняття обґрунтованих тактичних та оперативних рішень.

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