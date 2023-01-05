Військове керівництво країни-агресорки продовжує збільшувати чисельність своїх підрозділів для нового наступу. Проте наповнення армії виключно мобілізованими новобранцями не призведе до створення бойової потужності.
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Мобілізовані стають офіцерами
Глава так званої "ДНР" Денис Пушилін після удару в Макіївці зазначив, що частина офіцерів обстріляного полку були мобілізованими.
Слова Пушиліна про те, що деякі російські підрозділи покладаються на щойно мобілізованих і погано навчених новобранців для виконання керівних завдань, підтверджують ще одну причину поганої роботи та великих втрат російської армії.
Аналітики зазначають, що мобілізовані військовослужбовці з мінімальною підготовкою та погіршеним моральним духом у ролі офіцерів не мають базової кмітливості для прийняття обґрунтованих тактичних та оперативних рішень.
Знищення окупантів в Макіївці: головне
- У новорічну ніч українські військові привітали ворога зі святом, завдавши удару по Макіївці, де спостерігалося значне скупчення російської техніки та живої сили.
- У Росії підтвердили загибель особового складу. За офіційними джерелами, число загиблих найманців 89 осіб. Втім, реальні втрати Росії можуть бути значно вищими – у рази, а то й у десяток разів. За різними даними російських пабліків, близьких до армії, там могли перебувати до понад 600 мобілізованих росіян.
- Фахівці ISW назвали імовірні причини нищівного удару. Своєю чергою Кремль у всьому звинувачує самих солдатів, бо ті використовували мобільні телефони.
- У британській розвідці зазначили, що кількість жертв серед окупантів вражає. І причиною цього могли бути вторинні вибухи. Адже з'ясувалося, що боєприпаси зберігалися поблизу житла російських військ.