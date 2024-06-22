В Ивано-Франковске враг ударил по учебному заведению: один корпус разрушен
Этой ночью враг нанес удар по территории гражданского учебного заведения в областном центре Прикарпатья.
Повреждено учебное заведение
У ГСЧС сообщили, что один из учебных корпусов частично разрушен, другие получили повреждения. Также поврежден легковой автомобиль.
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В результате удара образовалась воронка 20 квадратных метра с очагом возгорания, которая была ликвидирована.
Последствия атаки на Франковщине / Фото ГСЧС
В результате атаки произошло попадание в учебное заведение / Фото ГСЧС
Враг атаковал гражданскую инфраструктуру
"Целью врага стала гражданская инфраструктура. Имеем попадание, в результате которого частично разрушены несколько корпусов и другие здания одного из учебных заведений", – рассказала председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.
Известно также о повреждениях и в близлежащих домах.
"Также имеем повреждения жилых домов в одной из общин области", – добавила руководитель ОВА
По предварительной, обошлось без жертв.
Спасатели ликвидируют последствия атаки / Фото ГСЧС
Враг атаковал Ивано-Франковск
Ранее сообщали, что в результате атаки зафиксировано повреждение жилья и детского сада, там выбило окна. Городской голова уточнял о повреждения на 2 улицах: на улице Береговой и Карпатской.