Пошкодженно навчальний заклад
У ДСНС повідомили, що один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль.
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Внаслідок удару утворилася вирва 20 квадратних метра з осередком загоряння, яку було ліквідовано.
Наслідки атаки на Франківщині / Фото ДСНС
Унаслідок атаки сталось влучання у навчальний заклад / Фото ДСНС
Ворог атакував цивільну інфраструктуру
"Ціллю ворога стала цивільна інфраструктура. Маємо влучання, унаслідок якого частково зруйновані кілька корпусів й інші будівлі одного з навчальних закладів", – розповіла голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
Відомо також про пошкодження й у прилеглих будинках.
"Також маємо пошкодження житлових будинків в одній із громад області", – додала керівниця ОВА
Попередньою, обійшлося без жертв.
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки / Фото ДСНС
Ворог атакував Івано-Франківськ
Раніше повідомляли, що унаслідок атаки зафіксовано пошкодження житла та дитячого садка, там повибивало вікна. Міський голова уточнював про пошкодження на 2 вулицях: на вулиці Береговій і Карпатській.