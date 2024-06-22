Пошкодженно навчальний заклад

У ДСНС повідомили, що один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль.

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Внаслідок удару утворилася вирва 20 квадратних метра з осередком загоряння, яку було ліквідовано.



Наслідки атаки на Франківщині / Фото ДСНС



Унаслідок атаки сталось влучання у навчальний заклад / Фото ДСНС

Ворог атакував цивільну інфраструктуру

"Ціллю ворога стала цивільна інфраструктура. Маємо влучання, унаслідок якого частково зруйновані кілька корпусів й інші будівлі одного з навчальних закладів", – розповіла голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Відомо також про пошкодження й у прилеглих будинках.

"Також маємо пошкодження житлових будинків в одній із громад області", – додала керівниця ОВА

Попередньою, обійшлося без жертв.



Рятувальники ліквідовують наслідки атаки / Фото ДСНС

Ворог атакував Івано-Франківськ

Раніше повідомляли, що унаслідок атаки зафіксовано пошкодження житла та дитячого садка, там повибивало вікна. Міський голова уточнював про пошкодження на 2 вулицях: на вулиці Береговій і Карпатській.