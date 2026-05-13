В Ивано-Франковске прогремели повторные взрывы: россияне попали в дом

Россия не прекращает атаку на украинские города. Днем 13 мая под ударом преимущественно Запад Украины.

Об этом сообщили корреспонденты 24 Канала.

Что известно о взрыве в Ивано-Франковске сегодня, 13 мая?

По данным наших журналистов, взрыв был в 16:41. В 16:46 прозвучали повторные взрывы.

К сожалению, есть попадание в жилой дом! Обстоятельства уточняем! Опасность продолжается!

– написал мэр города Руслан Марцинкив в 17:12.

В 16:40 Марцинкив сообщил, что работает ПВО. Он попросил горожан быть в укрытиях и не ходить по улицам. А также ничего не фотографировать и не приближаться к местам взрыва.

Судя по всему, россияне обстреляли Ивано-Франковск "Шахедами" или "Герберами", впрочем, Воздушные силы в последний раз вспоминали Прикарпатье в своих сообщениях в три дня. Мониторинговые сообщества информировали, что к Ивано-Франковску приближались дроны.

Важно! В Прикарпатьеоблэнерго указали: днем 13 мая в Коломыйском районе в результате российской атаки начались аварийные отключения.

Правда ли, что сегодня одна из самых масштабных атак по Западу Украины?

Напомним, взрывы на Ивано-Франковщине слышали в 15:53. Тогда обстреливали Снятин, Бурштын, Тлумач, Коломыю.

Продолжается тревога, и это целенаправленный удар по Западу Украины. Прошу реагировать, потому что постоянно залетают новые "Шахеды", может быть и ракетный удар несколько позже. Это, пожалуй, самая масштабная атака за время полномасштабного вторжения,

– написал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в 15:39.

Городской голова призвал бизнес и предприятия не пренебрегать безопасностью и отпустить работников домой. Атаку он назвал беспрецедентной.

В ГСЧС Ивано-Франковской области напомнили: нельзя касаться обломков БпЛА и неизвестных предметов, это опасно.

Если видите подозрительный предмет – не прикасайтесь к нему и не подходите к нему. Вместо этого немедленно сообщите специальные службы по номерам телефонов "101" или "102".

Для чего россияне обстреливают Запад Украины днем?

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в разговоре с 24 Каналом предположил: ночью может быть новая атака, только на этот раз комбинированная. То есть с использованием ракет.

Россияне надеются, что в течение дня бойцы ПВО истощатся физически и ментально. И потратят боеприпасы, чтобы отразить атаку.

Всего на момент публикации новости атака "Шахедами" по Украине продолжается более 7 часов.