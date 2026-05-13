Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Об этом сообщили в Прикарпатьеоблэнерго.

В какой области начались аварийные отключения?

В Ивано-Франковской области в Коломыйском районе в результате российской атаки 13 мая начались аварийные отключения.

Энергетики пытаются оперативно восстановить электроснабжение. В Прикарпатьеоблэнерго отметили, что, в случае отключения света жители могут оставить заявку и узнать причину.

Если по вашему адресу нет света, вы можете узнать причину или подать заявку об отсутствии электроэнергии с помощью дистанционных сервисов,

– заявили в Прикарпатьеоблэнерго.

Вниманию! Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что россияне постоянно проводят тренировки боевых расчетов, а после каждой массированной атаки враг готовится к новой. По его словам, Россия сообщает США о запуске баллистических ракет большой и средней дальности действия, поэтому можно следить за заявлениями американского посольства в Киеве. Как оно переходит на дистанционный формат работы, можно ожидать удары.

Какие последствия российской атаки 13 мая?

На Киевщине зафиксировали первые последствия обстрела – загорелся жилой дом. Россия осуществляет массированные атаки дронами по Украине, нанося удары по гражданской инфраструктуре.

В Хмельницком во время атаки дронов пострадали три человека, которых госпитализировали в состоянии средней тяжести. Атака повредила гражданскую инфраструктуру, в частности выбило окна в жилых домах.

Россия начала комбинированную воздушную атаку на Украину с использованием дронов, крылатых и баллистических ракет, нацеленную на критическую инфраструктуру.

Во время атаки в нескольких регионах Украины прогремели взрывы, в частности в Киевской, Хмельницкой областях и Коломые, где произошло повреждение инфраструктуры и ранены люди.