Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Про це повідомили в Прикарпаттяобленерго.

У якій області почалися аварійні відключення?

В Івано-Франківській області у Коломийському районі внаслідок російської атаки 13 травня почалися аварійні відключення.

Енергетики намагаються оперативно відновити електропостачання. В Прикарпаттяобленерго зазначили, що, у разі вимкнення світла жителі можуть залишити заявку та дізнатися причину.

Якщо за вашою адресою немає світла, ви можете дізнатися причину або подати заявку про відсутність електроенергії за допомогою дистанційних сервісів,

– заявили в Прикарпаттяобленерго.

До уваги! Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що росіяни постійно проводять тренування бойових розрахунків, а після кожної масованої атаки ворог готується до нової. За його словами, Росія повідомляє США про запуск балістичних ракет великої та середньої дальності дії, тому можна слідкувати за заявами американського посольства в Києві. Як воно переходить на дистанційний формат роботи, можна очікувати удари.

Які наслідки російської атаки 13 травня?

На Київщині зафіксували перші наслідки обстрілу – загорівся житловий будинок. Росія здійснює масовані атаки дронами по Україні, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

У Хмельницькому під час атаки дронів постраждало троє людей, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості. Атака пошкодила цивільну інфраструктуру, зокрема вибило вікна в житлових будинках.

Росія розпочала комбіновану повітряну атаку на Україну з використанням дронів, крилатих і балістичних ракет, націлену на критичну інфраструктуру.

Під час атаки в кількох регіонах України пролунали вибухи, зокрема в Київській, Хмельницькій областях та Коломиї, де відбулося пошкодження інфраструктури й поранено людей.