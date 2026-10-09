В Ивано-Франковске прозвучал взрыв

Россия вечером 9 октября продолжает атаковать Украину, БПЛА достигли западных областей. В частности, в Ивано-Франковске был слышен звук взрыва.

Об этом сообщает "Суспильне".

Что известно о взрыве в Ивано-Франковске

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в 18:45 призвал отреагировать на тревогу и предупредил о повышенной опасности.

Впоследствии, в 18:52, Воздушные силы сообщили, что над городом движется реактивный БПЛА.

Через минуту раздался взрыв.

ПВО работает!

– через несколько минут написал Марцинкив.

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Напомним, что 9 октября Россия также совершила атаку на Ровенскую область. Пострадала многодетная семья. Ранены 7 человек: 2 женщины, мужчина и 4 ребенка.

У троих детей травмы средней тяжести. 13-летний мальчик находится в тяжелом состоянии.

Жилой дом семьи существенно поврежден.