На Прикарпатье сократили комендантский час

В Ивано-Франковской области сократили продолжительность комендантского часа. С 29 марта она продлится с 00:00 до 5:00.

Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук. Такое решение сегодня было принято во время заседания Совета обороны области.

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Сколько длится комендантский час

В течение длительного времени мне поступали обращения от жителей области относительно сокращения продолжительности комендантского часа. Следовательно, на моем телеграмм-канале был проведен опрос, чтобы узнать мнение прикарпатцев,

– отметила она.

В опросе приняли участие более 21 тысячи человек, 84% из которых поддержали сокращение комендантского часа. Поэтому уже с 29 марта комендантский час в области продлится с 00:00 до 05:00 утра.

Комендантский час в Ивано-Франковской области

Комендантский час на территории Ивано-Франковской области был введен 25 февраля. Она продолжалась с 22:00 до 7:00.

С 11 апреля комендантский час на территории области длился с 22:00 до 6:00. 10 мая ее продолжительность сократили еще на час – с 23:00 до 5:00.

В Ивано-Франковской области на период новогодних и рождественских праздников продолжительность комендантского времени сократилась на один час.